Ragazzini vendono limonata per comprarsi un motorino, denunciati da un cittadino. Galiano: meglio stare 8 ore al giorno al telefono?

In questi giorni sta facendo scalpore il caso dei ragazzini di un paese della provincia di Udine che sono stati ammoniti per aver venduto limonata per strada per raccogliere i soldi necessari a comprare un motorino.

Come riporta Ansa, i ragazzini, tra i tredici e i quattordici anni, sono stati ammoniti per aver allestito un banchetto di limonata fresca e caffè senza le necessarie autorizzazioni. L’intervento è scattato a seguito di una denuncia formale presentata da un cittadino, come riporta Il Messaggero Veneto.

Tutto è bene quel che finisce bene: club di appassionati e benefattori hanno deciso di donare un motorino a ciascuno dei tre ragazzi. Le famiglie hanno accettato e organizzeranno una festa di ringraziamento. Il governatore Fedriga li inviterà in Regione, come riporta SkyTg24.

Questa storia ha colpito il docente e scrittore Enrico Galiano, che ha fatto un reel in cui ha detto sarcasticamente la sua: “Dove si è mai visto, dei giovani che cercano di fare qualcosa all’aperto.. è stato un atto necessario, era ora. Mettiamo nero su bianco che i nostri giovani devono stare ore al cellulare, otto almeno”.

“Non è più rassicurante saperli a casa, al chiuso, lontano dai tentacoli della strada. Come si permettono a vendere generi alimentari per strada? C’era magari il rischio di peste nella limonata? Caro cittadino che ha denunciato, hai fatto benissimo. Non vogliamo più vedere ragazzini da soli, all’aperto, che fanno qualcosa per un obiettivo sano. No, li vogliamo lobotomizzati, senza ideali e senza obiettivi nella vita, sennò poi come facciamo a dire che questa è la generazione peggiore mai esistita e dire che noi eravamo meglio?”, ha concluso con ironia.

Questi ragazzi devono smetterla di fare cose belle: se noi, noi, poi come possiamo fare a parlare male di loro?

(e un sentito grazie a chi ha deciso, alla fine, di regalare davvero dei motorini a quei ragazzi)