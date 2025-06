“Se non sistemi la situazione, stasera non torni a casa”. Genitori minacciano insegnante dopo bocciatura del figlio. Valditara: “Inaccettabile”

“Se non sistemi la situazione, stasera non torni a casa”. Genitori minacciano...

Ancora un’aggressione, questa volta verbale, ai danni di una docente. “Se non sistemi la situazione, stasera non torni a casa”. Queste le parole proferite dalla madre di un alunno appena bocciato in una scuola superiore di Verona. La notizia è riportata dal quotidiano ‘L’Arena’.

Una minaccia, che per fortuna non si è trasformata in un’aggressione fisica, ma che ha spinto l’insegnante a presentare un esposto ai carabinieri. La prof aveva contattato telefonicamente i genitori dell’alunno per comunicare la decisione presa dal Consiglio di classe. Una decisione che evidentemente non è piaciuta alla famiglia dello studente che ha così minacciato la docente.

La decisione di segnalare il caso alle forze dell’ordine è arrivata per tutelarsi (“non è un caso isolato”) ma anche per accendere ancora una volta i riflettori sul fenomeno che continua a non placarsi, nonostante i continui richiami del ministro Valditara.

Proprio il numero uno del Mim ha commentato la vicenda nelle scorse ore:

«Ribadisco la mia vicinanza a quest’insegnante e a tutti quelli che vengono aggrediti mentre fanno il loro dovere, è inaccettabile che possano essere minacciati, che subiscano pressioni o aggressioni. Dopodichè ci si deve rendere conto che, se vogliamo veramente il bene dei nostri figli, dobbiamo ricostruire una forte alleanza fra genitori e scuola. Vale poi un principio, quello del rispetto dell’autorità, che non può essere mai vilipesa», riflette il ministro, «nessuno mai e per nessun motivo si deve permettere di usare violenza, verbale o fisica, su un insegnante. Il confronto da parte delle famiglie deve essere improntato ad un dialogo costruttivo, nell’interesse dei ragazzi. Altrimenti il messaggio che passa è solo diseducativo».