Segretario verbalizzante del Consiglio di classe, si tratta di incarico obbligatorio che non può essere rifiutato

Mentre la funzione di coordinatore di classe può essere non accettata dal docente delegato dal dirigente scolastico, il ruolo di segretario verbalizzante del Consiglio di classe non può essere rifiutato e c’è l’obbligo a svolgere questa funzione.

Normativa di riferimento su segretario

Il segretario verbalizzante del Consiglio di classe, a differenza del Coordinatore di classe, è una figura legislativamente prevista dal d.lgs. 297/94 all’art.5, comma 5 del Testo Unico della scuola.

Nella suddetta norma è specificato che “le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”. In buona sostanza è il dirigente scolastico che attribuisce la funzione di Segretario verbalizzante del Consiglio di classe ad un docente facente parte del medesimo Consiglio.

Il ds può scegliere, già prima dell’inizio delle lezioni, di individuare un Segretario verbalizzante del Consiglio di classe che ricopra questa funzione per l’intero anno scolastico e può anche individuare un secondo docente che svolga tale funzione in assenza del Segretario.

In alcune scuole il ds può attribuisce la funzione di Segretario di volta in volta, attuando il meccanismo della rotazione, in occasione delle singole riunioni ordinarie o di carattere straordinario, senza prevedere un docente fisso per questa funzione per l’intero anno scolastico.

La funzione di segretario verbalizzante è obbligatoria perché l’espletamento della verbalizzazione ad ogni seduta di Consiglio di classe è un atto necessario, il docente individuato dal ds per svolgere tale funzione non può astenersi dallo svolgere il compito a lui affidato, a meno di oggettivi impedimenti.

Segretario verbalizzante del Collegio

Ai sensi dell’art.7 del d.lgs. 297/94, comma 6, le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei due docenti scelti come propri collaboratori

La funzione di segretario verbalizzante del Collegio come per altro il segretario del Consiglio, essendo figura obbligatoria e legislativamente definita, non sempre viene retribuita con un compenso accessorio stabilito dalla contrattazione di Istituto.