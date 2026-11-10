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10.11.2026

Segreterie sotto pressione, ma i fondi sono pochi, Uil Scuola: “Il lavoro extra del personale ATA vale più di 5 milioni”

Redazione
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Indice
Cinque milioni da ripartire, forse dieci
GPS e DSGA: il lavoro da riconoscere
Economie del 2025: 3,1 milioni da ridestinare

La UIL Scuola riferisce, in una nota diffusa oggi, martedì 10 novembre, l’esito dell’incontro svolto al Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’integrazione del contratto integrativo relativo al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Il tavolo resta aperto e nessun accordo è stato firmato, in attesa dell’iter parlamentare del decreto e del testo aggiornato dell’Amministrazione.

Cinque milioni da ripartire, forse dieci

Le risorse, previste dal DL 170/2026, servono a pagare lo straordinario legato all’aumento di scadenze e adempimenti amministrativi, anche per la chiusura degli investimenti del PNRR. La proposta iniziale combina una quota fissa uguale per tutte le scuole e una quota proporzionale al personale ATA in organico. Con 300 euro a scuola, per 7.390 istituzioni, si impegnerebbero 2.217.000 euro, lasciandone 2.783.000 disponibili. Il sindacato approva il criterio misto, ma giudica la cifra troppo bassa rispetto al carico delle segreterie. È stato segnalato un emendamento per portare lo stanziamento a 10 milioni, ma si tratta solo di una possibilità, subordinata al voto del Parlamento.

GPS e DSGA: il lavoro da riconoscere

Punto centrale del confronto è il lavoro delle scuole sulla verifica dei titoli nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Se i fondi restassero 5 milioni, la quota residua andrebbe alle GPS; con 10 milioni la UIL propone una quota dedicata, evitando criteri che escludano le scuole coinvolte dalle scuole polo e monitoraggi troppo complessi. Il sindacato ha chiesto che i compensi spettino anche ai DSGA che hanno partecipato alle procedure, e l’Amministrazione si è detta disponibile.

Economie del 2025: 3,1 milioni da ridestinare

A margine, il Ministero ha segnalato criticità sul contratto sulle economie del dicembre 2025: circa 3,1 milioni vanno destinati di nuovo, a partire dalla parte fissa dell’indennità di direzione del sostituto del DSGA. Non sono fondi nuovi e non ci sono date certe per l’accredito. Il Ministero punta a riconvocare il tavolo entro novembre.

SegretariaUil Scuola

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