Testi scolastici, Piccolotti (Avs): “Valditara ricordi che il libro di Stato è finito con il fascismo”. Focus anche sulle residenze universitarie

No alla censura dei libri di testo per le scuole e occhi puntati sui posti letto delle residenze universitarie. È la sintesi degli interventi odierni di Elisabetta Piccolotti, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e membro della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati. “C’è stato un tempo, durato un ventennio, in cui era il ministro a decidere su quali libri si studiava e quale storia si raccontava nelle scuole”, ha detto Piccolotti a proposito della polemica sollevata da Fratelli d’Italia circa il contenuto di un manuale didattico edito da Laterza, che conterebbe valutazioni negative sul governo Meloni.

“Il regime arrivò a imporre il libro unico di Stato”, aggiunge la deputata rossobruna. “Orwell, nel suo 1984, scriveva che ‘Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato’. Qualcuno dovrebbe ricordare a Valditara che quel tempo è finito con la caduta del fascismo, più di ottant’anni fa”, puntualizza. “E che non si deve mai più permettere di provare a dire quale libro va bene e quale no in base alle sue convinzioni. La libertà di insegnamento sta nella Costituzione e milioni di persone sono pronte a difenderla, nelle scuole e nel paese“.

La deputata è intervenuta anche sulle residenze universitarie. “Il PNRR era un’occasione storica per dare al Paese almeno una parte di quelle che servono da decenni”, spiega. “Il governo l’ha sprecata malamente. Dopo le proteste delle associazioni, dopo le nostre interrogazioni ora lo certifica anche Svimez che fotografa una situazione paradossale e scandalosa. Quasi un posto letto su cinque finanziato è in comuni senza università, oltre 2.700 posti letto a più di 10 km dall’ateneo più vicino. Si è scelto non dove servivano ma dove c’erano immobili da riconvertire e dove i soliti noti potessero affari da fare“.

“Stanze ‘calmierate’ che superano gli 800 euro al mese e che tra 12 anni, scaduto il vincolo, torneranno nella piena disponibilità dei privati”, incalza Piccolotti. “È la solita logica di questo governo che sacrifica i diritti di chi ne ha più bisogno per avvantaggiare chi è già ricco o ricchissimo. Mentre i fuori sede pagano affitti insostenibili e le famiglie rinunciano a mandare i figli all’università, magari per scegliere un’università telematica e riversare altro denaro nelle casse dei privati, gli investimenti pubblici diventano una rendita privata“, conclude. “Un danno incommensurabile al diritto allo studio e al futuro del Paese”.