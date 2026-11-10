Rimborsi Inps per i ritardi su TFS e TFR: l’Anp ai presidi, “reclamo e prova del danno prima di pagare”

L’Anp, l’associazione dei dirigenti scolastici, segnala che le richieste di rivalsa dell’Inps verso le scuole non accennano a diminuire. Il tema è la liquidazione tardiva di TFS e TFR, per cui l’istituto previdenziale chiede il rimborso degli interessi pagati ai dipendenti. Nella sua nota l’associazione richiama le regole da seguire e rilancia la questione delle cause dei ritardi.

Il principio fissato da Ministero e Avvocatura

Con la nota 5546 del 25 luglio 2024 il Ministero ha trasmesso alle scuole il parere 19965-2024 dell’Avvocatura dello Stato, con indicazioni precise sulla procedura. Il principio, ribadito di recente nella nota agli Uffici scolastici regionali 24223 del 18 settembre 2026, è che il semplice ritardo nell’invio di una pratica non giustifica da solo la richiesta. Deve essere l’Inps a provare un danno effettivo e a quantificarlo, perché il ritardo, se obbliga a pagare gli interessi, comporta anche un vantaggio: la somma resta in cassa.

Come devono muoversi le scuole

Le istituzioni scolastiche devono presentare reclamo contro la diffida o la comunicazione del diritto di rivalsa, chiedendo all’Inps la prova del danno. Solo se la prova arriva, e dopo aver verificato le altre condizioni della nota ministeriale, si può procedere. Anche allora non si paga subito: si attende l’eventuale titolo esecutivo, da inviare senza indugio all’Avvocatura dello Stato con una relazione e tutta la documentazione, per l’impugnativa giudiziaria. Un’eventualità che finora non si è quasi mai verificata. L’Usr Lombardia ha dato alle scuole della regione indicazioni analoghe, ma consiglia di non rispondere alle semplici diffide e di attivare l’Avvocatura solo al ricevimento del titolo esecutivo.

Le cause dei ritardi

Per l’Anp resta aperto il nodo di fondo. Da anni l’associazione denuncia la carenza di personale amministrativo, i carichi di lavoro in crescita e la scarsa integrazione tra le piattaforme informatiche delle amministrazioni coinvolte. Non si possono attribuire alle scuole responsabilità che derivano da problemi organizzativi più ampi. L’Anp continuerà a seguire la vicenda e offre ai soci supporto per valutare le richieste ricevute tramite il consueto canale di consulenza.