Selezione di n. 6 esperti da assegnare all’Ufficio di Gabinetto del M. I.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul suo sito l’Avviso pubblico per la selezione di n. 6 esperti ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, da assegnare all’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’istruzione per le esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Gli ambiti sono:

legislazione in materia di istruzione e formazione;

programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei programmi europei;

metodologie didattiche innovative e didattica digitale nelle scuole;

attività di drafting normativo;

contabilità di Stato e finanza pubblica;

contrattualistica, appalti e procedure ad evidenza pubblica.

I candidati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12,00 del 22 luglio 2022, tramite il seguente link: https://iam.pubblica.istruzione.it/dai/, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con CIE (Carta di Identità Elettronica).