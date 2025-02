Servizio Civile Universale, termine prorogato al 27 febbraio 2025: prevista la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici

Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 163/2025 del 17 febbraio 2025, è prorogato al 27 febbraio 2025, ore 14.00, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale (SCU) per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Cos’è il Servizio Civile Universale

Il SCU è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli enti iscritti all’Albo del servizio civile universale propongono i progetti che vedono impegnati gli operatori volontari sono:

assistenza

protezione civile

patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

patrimonio storico, artistico e culturale

educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Dettagli sui progetti

Progetti in Italia :

Saranno coinvolti 61.166 operatori volontari in 2.324 progetti , suddivisi in 386 programmi di intervento .

: Saranno coinvolti in , suddivisi in . Progetti all’estero:

Sono previsti 1.383 operatori volontari per 184 progetti, afferenti a 34 programmi di intervento.

Dopo la chiusura del bando, si svolgeranno le selezioni. I progetti inizieranno tra fine maggio/giugno e settembre 2025.

Impegno richiesto e opportunità per i giovani

Gli operatori volontari dedicheranno 25 ore settimanali al servizio. L’iniziativa è aperta a giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, offrendo loro la possibilità di:

Contribuire al bene della comunità e del territorio;

Promuovere l’educazione, la pace tra i popoli e i valori della Repubblica italiana;

Sviluppare competenze pratiche e conoscenze utili anche in ambito lavorativo.

Benefici per gli operatori volontari

Riconoscimento dei crediti formativi in ambito scolastico o professionale;

in ambito scolastico o professionale; Riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, come stabilito dalla Legge n. 74/2023.

Come candidarsi

Il bando è consultabile al link: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/.

Per partecipare, gli aspiranti devono presentare domanda attraverso la piattaforma DOL, accessibile da PC, tablet e smartphone, al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non assimilabile allo SCU

Il MIM, con apposita faq, ha ricordato che il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, come anche il servizio civile nazionale, non è assimilabile al servizio civile universale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’autocertificazione.