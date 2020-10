Settimana del coding: opportunità per scuole e docenti

Si sta svolgendo in questi giorni l’edizione 2020 della Settimana del Coding – Europe Code Week, un evento internazionale, fruibile completamente online. Gli appuntamenti sono molteplici e segnaliamo qui quelli in italiano che possono dare ai docenti e chiunque si voglia approcciare al coding risorse e idee innovative.

Gli eventi sono curati in parte da Alessandro Bogliolo, docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, presso l’Università degli Studi di Urbino e da INAF, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, con Maura Sandri, Federico di Giacomo, Laura Leonardi e Sara Ricciardi.

La formazione degli insegnanti

Da quando CodeWeek è stato indicato dalla Commissione Europea come strumento strategico per portare il coding e il pensiero computazionale nelle scuole, il modello italiano, basato sulla formazione degli insegnanti e sulla partecipazione delle scuole, è stato adottato a livello europeo. La formazione legata a CodeWeek non è solo una valida opportunità di crescita personale, ma è anche un segnale importante, perché denota la consapevolezza che l’investimento sugli insegnanti sia l’azione più efficace per investire sulla scuola e sul futuro.La partecipazione dell’Università di Urbino all’organizzazione e all’erogazione dei corsi ne garantisce l’accreditamento ai fini della formazione.

La partecipazione delle scolaresche

Le scuole possono partecipare a webinar interattivi organizzati in orario scolastico come “attività online aperte “. Gli insegnanti che intendano partecipare ad uno o più webinar con le proprie classi possono inserire l’attività a proprio nome nella mappa di CodeWeek, usando un titolo del tipo: “La classe … partecipa a … “. La data e l’ora coincideranno a quelle dell’evento se se ne prevede la fruizione in diretta, potranno essere successive in caso di fruizione on demand. La tipologia di attività da dichiarare da parte degli insegnanti è “presenziale privata “, nel caso in cui i webinar siano seguiti da Scuola con un gruppo di alunni predeterminato.

Volendo, è possibile utilizzare il codice Code Week 4 all riportato accanto agli eventi online ai quali si partecipa, in modo da fare rete con tutte le classi partecipanti allo stesso webinar.

Per partecipare con la classe, sarà sufficiente collegarsi con qualche minuto di anticipo al link che verrà pubblicato su accanto al rispettivo evento. All’indirizzo specificato si troverà il collegamento in streaming con Alessandro Bogliolo, che dovrà essere seguito su uno schermo sufficientemente grande e amplificato da poter essere visto dalla classe o con gli esperti di INAF.

Le proposte

Qui di seguito il calendario delle proposte, con la specifica dei destinatari.

CodyColor, online, 16 ottobre 10:30 – primaria e secondaria di primo grado, webinar

La bilancia gravitazionale con Arduino, 16 ottobre,10:30, scuola secondaria di secondo grado

CodyRoby online 19 ottobre 10:30 – primaria e secondaria di primo grado, webinar

Just Dance the Ode to Code 20 ottobre 10:30 – secondaria di primo e secondo grado, webinar

Crea il tuo astro documentario con Scratch, 21 ottobre, scuola primaria, secondaria di secondo grado, docenti, documentario

The power of location: dalle mappe digitali all’Autonomous World, 21 ottobre, 10:00, secondaria di secondo grado e università, attività online interattiva

Quanto pesi nel sistema solare, 22 ottobre, 10:30, scuola secondaria di secondo grado

Pixel Art 23 ottobre 10:30 – primaria e secondaria di primo grado, attività online interattiva

Ozobot a caccia di astropianeti, 23 ottobre, 10:30, secondaria di primo grado

A seguire, si segnala già l’evento destinato alle scuole del prossimo dicembre, CodyTrip urbino 10-11 dicembre 2020 – primaria e secondaria di primo grado.

Altri eventi online aperti fruibili dalle scuole saranno segnalati sul calendario degli eventi aperti di CodeWeek https://codeweek.eu/online/featured/IT e al sito https://codeweek.eu/featured-activities per chi volesse cimentarsi con la doppia sfida, migliorando le competenze digitali e quelle linguistiche, andando a selezionare un evento in lingua inglese.