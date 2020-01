Shoah, risoluzione del Parlamento per contrastare l’antisemitismo

“Il Parlamento può e deve prevedere risposte a fenomeni sconcertanti come il ritorno di ondate antisemite, raccontato in queste settimane dalla cronaca. La cultura è sempre il primo antidoto all’imbarbarimento sociale, la prima misura di prevenzione e contrasto su cui bisogna investire affinché, soprattutto tra i più giovani, non si perda il senso della Memoria e si riconosca la pericolosità dei messaggi d’odio frutto di razzismo, xenofobia e, appunto, antisemitismo”. Lo dichiarano, in una nota, le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, in occasione dell’approvazione della risoluzione 7-00360, presentata da Paolo Lattanzio. La risoluzione impegna il Governo: a supportare ogni iniziativa mirata al contrasto della diffusione dei messaggi di odio e razzismo antisemita, anche sul web, al fine di arginare e fermare la crescita esponenziale di episodi di violenza verbale e fisica nei confronti degli ebrei, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile o di disagio socio-culturale;

a prevedere adeguate iniziative, con il supporto di idonei finanziamenti, mirate ad incentivare nelle scuole e nei presidi educativi delle comunità lo svolgimento di manifestazioni ed attività dedicate al ricordo delle persecuzioni subite dal popolo ebraico – con particolare riferimento alla celebrazione del 75° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz – nonché a sostenere l’attuazione di adeguati percorsi formativi – anche in collaborazione con organizzazioni ed associazioni promotrici di attività dedicate alla diffusione e valorizzazione della memoria – destinati ai giovani e finalizzati a sostenere l’importanza della memoria delle persecuzioni subite dagli ebrei.

“Il provvedimento pone l’accento sul ruolo essenziale della cultura per raggiungere questo obiettivo e sulla scuola come luogo privilegiato in cui perseguirlo attraverso, ad esempio, manifestazioni e attività dedicate al ricordo delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e percorsi formativi per sostenere l’importanza della Memoria. La storia si ripete, è vero, ma le sue pagine più tremende possono ripetersi solo se non le si conosce veramente”, concludono i portavoce del MoVimento 5 Stelle.