Si chiude l’anno del Covid, si apre quello della risalita: Buone Feste a tutti i nostri lettori!

L’anno 2020 è stato drammatico per tanti. Anche il mondo della scuola ha vissuto mesi difficili, con docenti, dirigenti e tutto il personale costretti ad operare in situazioni di emergenza che mai si erano presentati con tutte le difficoltà venutesi a creare a seguito dell’emergenza Covid.

La Tecnica della Scuola ha sempre cercato di fare informazione affidabile e ritagliata per i suoi lettori, rimanendo al fianco di tutto coloro che gravitano nel settore della Conoscenza: abbiamo proposto continuamente notizie, servizi, progetti e idee. Solo con la sezione “Coronavirus” abbiamo pubblicato 1.400 articoli!

Ma la casa editrice ha pure introdotto nuovi canali di trasmissione innovativi e al passo con i tempi, attraverso video, dirette e podcast.

Durante il lockdown primaverile, inoltre, è stata creata una sezione ad hoc sulla “didattica a distanza”, proprio per supportare i docenti e contribuire a sostenere le scuole offrendo suggerimenti, risorse ed esperienze da condividere con tutta la comunità educante.

È stato quindi creato lo spazio “La scuola che verrà”: curato da un nostro team di esperti, ha proposto indicazioni operative sull’organizzazione della scuola, dell’attività didattica, del personale docente e Ata, al fine di riprendere l’attività in presenza in maniera ordinata e pianificata, consci di tutto quello che ha comportato la DaD. Anche sul fronte della didattica, che anche ad emergenza Covid-19 finita non sarà più quella di prima.

Il tutto, sempre continuando a produrre corsi e attività di aggiornamento per il personale della scuola, fruibili da casa con modalità personalizzate e in streaming.

Nell’impegnarci con tutti voi a continuare questo percorso, ci proiettiamo verso un nuovo anno che speriamo vivamente possa regalarci un contesto diverso e più vivibile. Così da riprendere nel modo migliore le nostre vite personali e professionali.