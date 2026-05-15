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Docenti
15.05.2026

Gite scolastiche, per i docenti vanno abolite: troppe responsabilità e pochi soldi. VIDEO ONLINE ORE 19 con Maggi, Grassucci e Costarelli

Valerio Musumeci
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Sono un momento prezioso per la crescita culturale e personale degli studenti, ma sempre più spesso si trasformano in occasione di incidenti e talvolta, purtroppo, di vere e proprie tragedie. L’ultima è avvenuta pochi giorni fa a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dove un ragazzo è morto dopo essere caduto da un balcone ed essere rimasto in coma per alcuni giorni. Parliamo delle gite scolastiche, uno dei momenti più attesi dagli alunni italiani, da cui invece molti docenti si tengono alla larga. Le ragioni sono semplici: le responsabilità civili e penali sono enormi, e non ci sono incentivi economici corrispondenti.

La Tecnica della Scuola ha deciso di dedicare a questo argomento la nuova puntata di Scuola Talkla trasmissione di approfondimento settimanale dedicata all’attualità. Ospiti in collegamento Andrea Maggi, docente e personaggio televisivo, Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, e Cristina Costarelli, dirigente scolastica e presidente di Anp Lazio. I tre esperti hanno portato rispettivamente la voce dei docenti, degli studenti e dei presidi, confrontandosi sul tema dei viaggi di istruzione e indicando alcuni possibili interventi normativi sul tema. C’è stato anche spazio per i loro ricordi distudenti in gita.

Nel corso della trasmissione verranno mostrati anche i dati di un sondaggio esclusivo, realizzato su oltre mille docenti, che hanno espresso la loro opinione sulle gite scolastiche. Per il 75% di essi, i viaggi di istruzione andrebbero aboliti, e il 55,5% non sarebbe disponibile a partire nemmeno in presenza di un beneficio economico. Numeri che illustrano chiaramente la disaffezione dei docenti rispetto alle gite, confermati anche dalle testimonianze “aperte” raccolte dalla nostra redazione, che potrete ascoltare durante la puntata. Seguiteci in diretta sul nostro sito e sui Facebook e YouTube!

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