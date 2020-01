Sicurezza in Rete, le iniziative per il Safer Internet Day

L’11 febbraio si celebra in Italia il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le studentesse e gli studenti non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo positivo e sicuro.

L’edizione 2020, intitolata “Together for a better internet”, si svolgerà presso il Museo Nazionale delle Ferrovie dello Stato di Pietrarsa a Napoli. La mattinata avrà come

filo conduttore una riflessione guidata, relativa alle opportunità e i rischi della rete, con interventi e attività che vedranno come protagonisti i giovani. Sarà possibile la diretta streaming sul sito Generazioni Connesse.

In occasione della giornata del SID 2020 e fino al mese di marzo le scuole di ogni ordine e

grado sono invitate ad organizzare iniziative didattiche e attività di formazione e informazione, destinate agli alunni e alle famiglie, internamente alla scuola o sul proprio territorio, sulla sicurezza in rete, sulla protezione dei dispositivi e dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media digitali.

Per quest’anno il Safer Internet Centre Italiano in concomitanza del SID2020 lancerà una campagna informativa denominata “Il mese della sicurezza in rete”. All’interno della sezione http://sid2020.generazioniconnesse.it/ sarà possibile inserire attraverso l’apposito form, le attività organizzate dalle scuole dall’11 febbraio all’11 marzo 2020. In tal modo le iniziative territoriali formative o di sensibilizzazione potranno avere visibilità a livello nazionale.

Infine, in occasione del SID e del mese della sicurezza in rete, le scuole possono iscriversi

o proseguire il percorso formativo e-learning, se avviato, per dotare la scuola

di una ePolicy disponibile sul sito https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/.