Sicurezza nelle scuole: non solo misure anti Covid

I più recenti interventi riguardante la sicurezza nelle scuole sono stati adottati a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Ma la sicurezza delle scuola non riguarda solo le misure anti Covid.

Infatti, in questa legislatura sono all’ordine del giorno altri interventi come un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi, le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole e i mutui BEI per l’edilizia scolastica.

Interventi per la sicurezza delle scuole

Gli interventi perla sicurezza delle scuole sono: