Sicurezza stradale, Salvini: “Presto riunione operativa con i ministri Valditara e Piantedosi. Coinvolgere le scuole”

Oggi, 13 dicembre, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché vicepremier Matteo Salvini è intervenuto all’assemblea annuale di Confesercenti tenutasi a Roma, dove tra i vari argomenti è tornato sulla questione del merito, dicendo: “Credo che la parola ‘merito’ non debba fare paura a nessuno”.

Il vicepresidente del Consiglio, a margine dell’evento, così come riporta Ansa, è tornato anche sul tema della sicurezza stradale, su cui più volte ha detto di voler intervenire concretamente. Salvini ha detto di aver già in programma un incontro, una riunione operativa prevista per il prossimo 21 dicembre, insieme al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e al ministro degli interni, Matteo Piantedosi.

L’obiettivo? Combattere questa piaga sociale anche e soprattutto attraverso politiche di prevenzione da organizzare tra i banchi di scuola e inasprire le sanzioni per chi si mette al volante da ubriaco o sotto effetto di stupefacenti. “Le stragi sulle strade, soprattutto quelle extraurbane sono indegne di un paese civile”, ha detto.

Salvini ben allineato con Valditara

Questa stretta sembra essere perfettamente in linea con la filosofia del ministro Valditara, che ha più volte affermato di voler agire con più severità nei confronti dei giovani che delinquono o degli studenti che usano il cellulare in classe. L’incontro mira anche a studiare misure più dure per chi usa gli smartphone alla guida senza vivavoce o bluetooth. Le scuole, secondo Salvini, devono essere ben coinvolte in tutto ciò. Sul tavolo anche la discussione sui monopattini: ci sono alcune ipotesi come l’introduzione delle targhe.