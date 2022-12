Bullismo a scuola, Valditara: “Vittime il 25% dei ragazzi. Sanzioni? Imbiancare aule, servire pasti in mensa e assistere anziani”

Tra i temi toccati dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nell’intervista del quotidiano ‘Libero’ c’è quello del bullismo a scuola e dei lavori socialmente utili come sanzione:

“Nella scuola italiana il 25% dei ragazzi lamenta di essere bullizzato sistematicamente. Lo studente che perseguita un compagno, aggredisce un insegnante o devasta la propria scuola deve prendere coscienza del proprio errore. La sanzione serve a far capire al bullo che il suo ego ha dei limiti, coincidenti con il rispetto degli altri. La sospensione emargina e non promuove l’autocritica. I lavori socialmente utili sono formativi, rafforzano il patto di legalità che vuole che chi sbaglia, paghi. In che modo? “Pulire ciò che si è sporcato, imbiancare le aule, prestare assistenza agli anziani, servire pasti alla mensa. La sanzione va modulata secondo il comportamento deviante” ha spiegato il Ministro.