Sidels, conclusa la prima assemblea dei soci

Si è tenuta il 12 settembre presso il Centro Internazionale Studenti “G. La Pira” di Firenze, la 1^ Assemblea Generale dei soci della Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica con la presenza dei soci fondatori, 40 avvocati esperti in diritto scolastico provenienti da tutta Italia.

L’assemblea è stata l’occasione per definire le linee di azione dell’associazione specialistica mirante alla approfondire lo studio della materia del diritto e legislazione scolastica e favorire l’esercizio della professione forense nel campo del diritto scolastico, con gli elevati standard professionali propri della specializzazione.

E’ stato definito il programma di interventi che metterà in campo Sidels per il perseguimento dei propri scopi sociali, ovvero, tra gli altri, favorire lo studio e la pratica del diritto scolastico al fine di operare per la risoluzione della vasta problematica connessa alla interpretazione, al coordinamento, ed all’applicazione delle norme vigenti e promuovere nuove soluzioni normative; organizzare e patrocinare conferenze ed incontri per agevolare il dibattito, la discussione e la divulgazione dell’informazione in materia.

L’Assemblea ha deliberato di dare avvio alle prime iniziative convegnistiche su tematiche specifiche di diritto scolastico per la prossima primavera, programmando comunque l’attività scientifica tramite pubblicazioni sul proprio sito internet e su riviste specializzate di settore, auspicando la più ampia collaborazione con magistrati, docenti universitari e cultori della materia in genere.