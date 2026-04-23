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23.04.2026

Le rubano la carrozzina mentre va al lavoro, l’appello della docente con disabilità al ladro: “Perché lo hai fatto?”

Redazione
Indice
Il ritrovamento
Lo sfogo della docente

Qualche giorno fa abbiamo parlato del caso di una docente 27enne con disabilità motoria che lo scorso 15 aprile ha subìto un furto: le è stata rubata la carrozzina elettrica che la aiuta a spostarsi. L’insegnante di filosofia, fuorisede di origini pugliesi che vive a Milano, ha diffuso un video, diventato virale su TikTok, chiedendo aiuto per ritrovarla.

Il ritrovamento

Per fortuna l’altro ieri, 21 aprile, il mezzo è stato ritrovato. Come riporta Fanpage il mezzo è stato smontato e alcune parti sono state recuperate all’interno dell’appartamento di un 31enne, ora denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Lo sfogo della docente

La docente, nel video, ha parlato delle difficoltà che ha riscontrato nel trovare casa a Milano: trovare una casa con un ascensore abbastanza grande per fare entrare la carrozzina è stato impossibile. Per questo, ha raccontato, ogni giorno la lascia all’interno del condominio, non potendola salire a casa.

La 27enne si è rivolta al ladro: “Vorrei chiedere perché lo ha fatto, se per bisogno gli avrei chiesto come richiederla. Mi trovo in una condizione di mancata autonomia, non posso andare al lavoro, mi trovo come se avessi subìto un lutto, è come se mi avessero tagliato le gambe”.

@vask8 Stamattina mi è stata rubata la carrozzina, fate girare il più possibile. #perte #neiperte #carrozzina #disabilità ♬ audio originale – Valeria Scommegna

disabilità

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