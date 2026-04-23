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23.04.2026

Giornata Mondiale del Libro, Valditara contro i dispositivi digitali: “A scuola vogliamo riportare al centro carta e penna”

Redazione
Indice
Le parole di Valditara
Perché si festeggia il 23 aprile

Oggi, 23 aprile, si celebra la Giornata Mondiale del Libro, come stabilito dall’Unesco nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. Lo riporta Adnkronos.

Le parole di Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha scritto un post su X per celebrare la Giornata: “Nella Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, riscopriamo il valore più profondo della lettura e della scrittura: autentici strumenti di libertà. Il libro rende vive immagini, emozioni, sensazioni. Al contrario, un uso eccessivo e inconsapevole dei dispositivi digitali rischia di impoverire l’attenzione, la creatività e le relazioni”.

“Educare alla lettura significa educare alla profondità offrendo ai giovani gli strumenti per comprendere se stessi e il mondo, custodire la memoria e costruire il futuro. Per questo, nella scuola vogliamo riportare al centro la carta, la penna, il libro. La scrittura in corsivo, la calligrafia, le poesie a memoria non sono esercizi del passato, ma strumenti per educare alla bellezza, all’ordine mentale e al rispetto dell’altro”, ha concluso.

Perché si festeggia il 23 aprile

La data scelta dall’Unesco non è casuale, ma è invece legata a una coincidenza. Proprio in questo giorno, nell’anno 1616, morirono tre grandi scrittori: il peruviano Garcilaso Inca de la Vega (nato nel 1539), lo spagnolo Miguel de Cervantes (nato nel 1547) e l’inglese William Shakespeare (nato nel 1564).

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