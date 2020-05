Sindacati proclamano sciopero l’8 giugno

I sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e FGU Gilda Unams, scenderanno in piazza l’8 giugno e annunciano lo sciopero a seguito dello stato di agitazione già in atto.

Come si legge sul verbale di mancata conciliazione a seguito dell’incontro avvenuto fra MI e organizzazioni sindacali, i temi che portano allo sciopero sono tanti, ma su tutti “la forte amarezza e contrarietà per la conclusione della vertenza relativa al precariato dei docenti con 36 mesi di servizio“, scrivono i sindacati, “ribadendo, ancora una volta, la necessità di interventi per assicurare alle scuole tutti i docenti necessari, attraverso un percorso per soli titoli che valorizzi l’esperienza e la professionalità come anche la mancata attenzione per un apposito percorso di abilitazione semplificato rivolto a tutto il personale docente, anche già di ruolo. Inaccettabile, inoltre, tenuto conto dell’assoluto bisogno di docenti specializzati, l’assenza di opportune soluzioni per assicurare l’immediata stabilizzazione del personale di sostegno con il titolo”.

Le Organizzazioni Sindacali, inoltre, “osservano come sia indispensabile un preciso impegno politico al fine di rimettere la scuola al centro del progetto del rilancio del Paese sia con opportuni investimenti, che si ritengono, allo stato attuale, fortemente carenti ed assolutamente insufficienti per i bisogni, sia con gli indispensabili incrementi di organici del personale per consentire a tutti gli studenti e le studentesse una serena e fattiva ripresa delle attività didattiche”.

Lo sciopero sarà proclamato per l’intera giornata e riguarderà sia il personale docente e ATA sia a tempo indeterminato che determinato, ma anche i Dirigenti Scolastici.

Si attende comunicato unitario per la conferma.

VERBALE DI MANCATA CONCILIAZIONE