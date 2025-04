Sisma di magnitudo 4.8 al largo dello Ionio avvertito in Sicilia e Calabria

Una scossa di terremoto con magnitudo 4.8 si è verificata alle 3 e 26 di questa notte nel mar Jonio Meridionale, in un tratto compreso tra Sicilia e Calabria, ed è stata avvertita dalla popolazione nelle province di Catania, Messina e Siracusa.

Regolarmente registrata dall’Istituto di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 48 chilometri. Il comune più vicino è Reggio Calabria, ad una distanza di 72 chilometri a Sud Est del centro abitato. Mentre, per quanto riguarda la provincia etnea, quello più prossimo è Acireale.

Al momento non sono segnalati danni a persone o cose, mentre, si legge sula stampa locale, il sindaco di Aci Sant’Antonio (Catania) ha già annunciato la chiusura degli istituti scolastici per verificare eventuali danni strutturali. Contestualmente ha pubblicato un post nel quale si legge: “Segnalateci eventuali danni a persone o cose, utilizzate anche questi canali social, meglio ancora il profilo ufficiale dell’ente ma al limite anche questo mio personale. C’è già una squadra in giro a monitorare la situazione. Per ora non giungono notizie allarmanti.

Si sta predisponendo in ogni caso apposita ordinanza di chiusura della scuole. Capisco il disagio per i genitori di chiudere all’improvviso ma, per sicurezza, verifichiamo con calma tutte le strutture. Non è stata una scossetta. Ci aggiorniamo”.