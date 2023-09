Sistema Nazionale di Valutazione, indicazioni per l’aggiornamento dei documenti strategici delle scuole [NOTA]

Con nota del 25 settembre il Ministero ha fornito alcune indicazioni per l’aggiornamento annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa). L’aggiornamento dei documenti è strettamente legato all’evoluzione della normativa ed in particolare all’attuazione delle misure collegate alle riforme e alle linee di investimento del PNRR.

In merito al RAV, il processo di autovalutazione è la prima fase del ciclo del procedimento di valutazione e il RAV è lo strumento di riferimento a livello nazionale. Solo se necessario ed in presenza di cambiamenti significativi, le scuole possono procedere all’aggiornamento delle analisi e delle autovalutazioni effettuate nel RAV e alla ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati per il triennio. Non è possibile procedere alla compilazione ex novo del Questionario scuola, che avviene solo ad inizio triennio, o all’aggiornamento dei dati in esso contenuti. Ad ogni modo, la scuola può svolgere ugualmente in maniera efficace il processo di autovalutazione valorizzando i benchmark di riferimento esterni restituiti in piattaforma.

Con riferimento al PTOF, il documento è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre, termine ordinatorio che negli ultimi anni scolastici è stato prolungato fino all’inizio della fase delle iscrizioni, vista la funzione del documento quale principale strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia e di presentazione dell’offerta formativa.

Le funzioni della piattaforma RAV e della piattaforma PTOF saranno attive a partire dal 26 settembre 2023 e si potrà procedere con la pubblicazione dei documenti fino alla data di inizio della fase delle iscrizioni per l’a.s. 2024/25. Ogni comunità scolastica, pertanto, può organizzarsi secondo i propri tempi e le proprie modalità organizzative. Entro metà ottobre verranno aggiornati nelle piattaforme i dati provenienti dal sistema informativo del Ministero.

LA NOTA