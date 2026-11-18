Il pedagogista Daniele Novara, direttore del CPP, accoglie con favore gli emendamenti alla legge di bilancio sui minori e i social. Ma avverte che la misura resta lontana da quanto chiesto da lui e da altri specialisti: servono limiti di età più alti e regole più stringenti.

Un segnale dalla politica

Per Novara è finalmente arrivato un cambio di rotta. “Leggendo gli emendamenti presentati a questa legge di bilancio, sembrerebbe che si voglia finalmente legiferare in materia di minori, social e smartphone. Era ora!”, afferma. Il pedagogista apprezza che la politica sia uscita “dal tunnel della volontà di proteggere a tutti i costi le piattaforme digitali” e inizi a occuparsi della tutela di ragazzi e ragazze, in una condizione di sudditanza alle logiche di profitto dei colossi tecnologici.

L’appello da 120mila firme

Il testo però è “ancora molto lontano” da quanto richiesto due anni fa con Alberto Pellai e altri esperti. La petizione, sostenuta da 120.000 firmatari, chiedeva due cose precise: niente smartphone prima dei 14 anni e niente social network prima dei 16. “Speriamo che dalle parole si passi finalmente ai fatti”, osserva Novara, che definisce il provvedimento soltanto un primo passo.

Il rischio di scaricare tutto sui genitori

La critica più netta riguarda la responsabilità. Novara ribadisce che non può ricadere unicamente sulle famiglie e giudica “quanto di meno auspicabile” l’idea di uno smartphone condiviso tra genitori e figli. Il rischio, spiega, è che la comunità civile e politica si sottragga ai propri doveri, lasciando ai genitori una “patata bollente” difficile da gestire, vista la fragilità genitoriale sotto gli occhi di tutti. Da qui l’auspicio finale: “14 anni per uno smartphone e 16 per i social network sono le soglie minime auspicabili”.