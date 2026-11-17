Il centrodestra sta per presentare un emendamento al decreto sicurezza, in esame alla Camera, che vieta i social network ai minori di tredici anni. La norma, elaborata con il contributo decisivo di Palazzo Chigi e anticipata da Repubblica, punta a diventare legge in poche settimane.

Le regole per fasce d’età

L’emendamento prevede un divieto assoluto per i ragazzi fino a tredici anni. Tra i tredici e i sedici anni non sarà possibile avere un account autonomo, ma si potrà gestirne uno legato a quello dei genitori. Dai sedici anni in su resta la libertà di iscriversi a una piattaforma. Il testo si muove dentro la cornice del Kids act europeo e, secondo quanto riporta Repubblica, rappresenta “una rivoluzione nel rapporto tra social e ragazzi”.

Dalla proposta di Meloni all’emendamento

Un mese fa, dopo gli incidenti di Milano, Giorgia Meloni aveva lanciato l’idea di un divieto per i minori di tredici anni da inserire in un decreto già in discussione. Pochi giorni dopo è arrivato l’invito di Bruxelles agli Stati membri ad attendere il quadro normativo generale prima di legiferare. A Roma, però, il dibattito era già avviato: le parole della premier avevano riattivato l’iniziativa parlamentare di Lavinia Menunni (FdI) e Marianna Madia (Italia Viva), entrambe con un ddl pronto.

Il confronto con Bruxelles

Il governo ha deciso di riprendere il lavoro delle due parlamentari, integrarlo alla luce del regolamento europeo e usare il decreto come veicolo. L’emendamento sarà di maggioranza e, dopo l’approvazione, si aprirà un’interlocuzione con Bruxelles per gestire la decisione in attesa del regolamento Ue. L’intenzione politica, che avrà probabilmente un sostegno bipartisan, è di agire senza aspettare l’Unione. Un mese fa le opposizioni avevano dichiarato di essere pronte a votare il divieto, accusando Meloni di aver frenato.