Sette istituti milanesi sono arrivati al secondo giorno di occupazione. Agnesi, Bottoni, Cremona-Zappa, Molinari, Parini, Vittorio Veneto e Volta puntano a restare occupati fino allo sciopero generale del 20 novembre. Molti studenti hanno passato la notte tra i banchi, con sacchi a pelo e bevande calde.

Dibattiti e laboratori

Il programma ideato dai rappresentanti mescola impegno e svago. Ci sono assemblee su carovita, finanziamenti alla guerra e situazione della scuola italiana, ma anche lezioni su intelligenza artificiale, storia della musica, capitalismo e fake news. Non mancano karaoke, torneo di scacchi, corso di teatro, sport e laboratori creativi. Al Molinari e al Parini sono stati organizzati dei djset, mentre qualcuno ha approfittato per portarsi avanti con i compiti, studiando in gruppo nei corridoi e in cortile.

Presidi e docenti in aula

Come racconta il Corriere, la presenza degli adulti ha cambiato il clima. Al Vittorio Veneto, racconta uno studente, “eravamo 87 a dormire a scuola. Il preside è rimasto fino a mezzanotte, mentre due professori hanno dormito lì per vegliare su di noi”. Al Volta la preside è rimasta con alcuni docenti: “Non siamo in una bella zona e avevo paura che potesse succedere qualcosa. Pur ritenendo che l’occupazione sia illegale e non vada supportata, mi sono sentita responsabile per i ragazzi”. Al Molinari, dopo il divieto d’ingresso del 16 novembre, si è trovato un compromesso: ai professori è stata concessa una parte dell’edificio.

Il dialogo come obiettivo

Dopo un primo giorno molto acceso, con l’ingresso di docenti e personale Ata impedito per due ore e mezza, ora prevale il confronto. La preside del Volta assicura che “il canale con gli studenti è sempre aperto” e spiega l’accordo raggiunto: le assemblee restano libere, ma chi preferisce fare lezione può farlo, nel rispetto del diritto di tutti. Al Parini gli studenti parlano di un dibattito costruttivo con gli insegnanti, e alcuni docenti hanno aiutato nei dibattiti autogestiti. Al Vittorio Veneto, intanto, gli alunni di quinta temono che le gite possano essere annullate.