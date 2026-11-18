Divieto di account social sotto i tredici anni. Tra i tredici e i sedici, accesso attraverso un account collegato a quello dei genitori. È la misura che la maggioranza ha annunciato di voler inserire nella conversione del decreto sicurezza, secondo quanto riferiscono le agenzie e Gianna Fregonara sul Corriere della Sera. La verifica dell’età spetterebbe alle piattaforme, con modalità da definire attraverso un regolamento Agcom. Ovviamente siamo ancora all’annuncio dell’emendamento, sul quale andranno verificati testo depositato e approvazione. Una questione non da poco visto i precedenti. Se infatti la notizia merita attenzione, altrettanta ne merita il percorso che ha portato a questa improvvisa accelerazione.

La proposta bipartisan è in Parlamento da oltre due anni

L’iniziativa bipartisan conosciuta come “Mennuni-Madia” risale al maggio 2024, quando furono presentate due proposte sulla tutela dei minori nella dimensione digitale, una al Senato, prima firmataria Lavinia Mennuni, e una alla Camera, prima firmataria Marianna Madia. Entrambe raccolsero adesioni trasversali. Il percorso si è sviluppato soprattutto al Senato, sul disegno di legge n. 1136, ancora all’esame della commissione dopo oltre due anni e mezzo.

Su Tecnica della Scuola avevo già ricostruito la vicenda. Il 1° giugno scorso, nell’articolo “Vietiamo i social sotto i quindici anni. La legge è pronta, il governo no”, avevo riportato la denuncia di Madia sui pareri ministeriali mai arrivati. La deputata sosteneva che già nel settembre 2025 fosse stato raggiunto un testo condiviso dopo il confronto con Bruxelles.

Sul rimpallo delle responsabilità esiste anche un documento preciso. Il 30 marzo 2026, rispondendo a Valditara, che aveva ricondotto lo stallo soprattutto a problemi tecnici di privacy, il Garante aveva chiarito che il testo del settembre precedente recepiva le proprie indicazioni. L’esame risultava fermo per ragioni sconosciute all’Autorità. La spiegazione ministeriale in merito al ritardo era dunque stata smentita pubblicamente dall’Autority. Cosa non da poco, direi, un ministro smentito da una autority.

Il precedente europeo era già stato affrontato

La notifica alla UE (che a novembre 2025 ha avviato l’iter dell’EU KIDS ACT) torna ora decisiva. Secondo Mennuni, aver notificato il testo oltre un anno fa permetterebbe all’Italia di procedere anche dopo lo stop europeo che ha interessato altre iniziative nazionali. La discussione del caso è documentata negli atti della Camera. Il 28 ottobre 2026 la Commissione europea ha infatti disposto il rinvio dell’adozione del progetto presentato dall’Austria perché relativo a una materia già oggetto della proposta europea EU Kids Act. Si tratta di una procedura prevista dalla direttiva sulle regolamentazioni tecniche, con un rinvio di dodici mesi dalla notifica. Ma la proposta italiana era stata presentata prima e la Camera, il 4 novembre 2026, l’ha giudicata “CONFORME al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea” (allegato 5). Del resto, è proprio per questo che la norma può essere inserita nel Decreto legge.

Altrove le regole sono già operative

In Australia, dal 10 dicembre 2025, le piattaforme interessate devono adottare misure ragionevoli per impedire agli under 16 di aprire o mantenere un account. L’esperienza australiana consente quindi già di discutere applicazione, controlli e responsabilità delle aziende.

Anche il percorso francese, sul quale siamo intervenuti, mostra quanto contino la precisione delle disposizioni e le garanzie giuridiche. La legge sul divieto agli under 15 è stata fermata dal Consiglio costituzionale.

La scuola è già coinvolta. Perché la scorciatoia del decreto sicurezza?

Il tema ha già trovato spazio nel decreto legislativo 179/2026, entrato in vigore il 23 ottobre. L’articolo 37 si intitola emblematicamente “Emergenza educativa relativa all’uso dei social e dell’intelligenza artificiale” e prevede un piano di formazione dei docenti sull’uso dei social e delle piattaforme digitali, accompagnato da interventi educativi per gli studenti e dal coinvolgimento delle famiglie. Comprende anche gli ambienti relazionali basati sull’intelligenza artificiale. La disposizione riconosce dunque la dimensione educativa del problema e impegna il Ministero ad avviare il piano entro novanta giorni.

Proprio per questo, inserire ora la disciplina dell’accesso ai social nell’ennesimo decreto sicurezza lascia aperta una domanda politica. Perché un lavoro parlamentare trasversale, avviato nel 2024 e accompagnato da audizioni e interlocuzioni europee, ha dovuto attendere così a lungo per approdare a un emendamento urgente?

La tutela dei minori merita una disciplina organica, capace di collegare responsabilità delle piattaforme, verifica dell’età, diritti e accompagnamento educativo. Dopo tanti mesi di attesa, la fretta del decreto sicurezza dice molto sul modo in cui si è scelto di arrivarci.