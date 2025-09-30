Soggiorni all’estero con INPS, pubblicato il bando ITACA: domande dall’8 ottobre al 10 novembre 2025

Il bando di concorso “Programma Itaca” è indetto dall’INPS per l’assegnazione di borse di studio destinate a soggiorni scolastici all’estero per l’anno scolastico 2026/2027.

Tali borse sono specificamente rivolte ai figli o orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il bando definisce in modo dettagliato i requisiti di ammissione, che includono la promozione scolastica nell’anno 2024/2025 e l’iscrizione al secondo o terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado, e stabilisce le modalità di presentazione della domanda esclusivamente in via telematica.

Vengono inoltre fornite indicazioni precise sulle 1.500 borse disponibili, suddivise per durata (anno, semestre o trimestre) e destinazione (Europa o Paesi extra-europei), con importi massimi variabili, e si specifica che l’ammontare effettivo del beneficio è determinato in base al valore dell’attestazione ISEE.

Infine, il bando disciplina le procedure per la compilazione delle graduatorie, gli adempimenti a carico dei beneficiari, le modalità di erogazione dei fondi in più rate e le conseguenze in caso di mancata partenza o rientro anticipato.

La domanda deve essere trasmessa dalle ore 12,00 del giorno 08 ottobre 2025 e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 novembre 2025.

IL BANDO