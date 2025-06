Soldi, soldi, soldi

Dopo aver fatto prendere a tantissimi docenti precari i 24 CFU un po’ di anni or sono, spendendo 700 euro, si è pensato bene l’anno passato di farli abilitare con ulteriori 30 CFU, sempre sulle stesse materie, facendo spendere altri 2.000 euro con le università. Adesso, colmo dei colmi, se un docente volesse prendere un’ulteriore abilitazione dovrebbe spendere altri 2.000 euro, con qualche sconto delle singole università, per frequentare i corsi sulle medesime materie svolte l’anno prima.

Ma la colpa di questo guazzabuglio non sta tanto in capo alle università che si limitano, se così si può dire, a seguire il DPCM del 4 agosto 2023 sulle abilitazioni, ma allo stesso Ministero che non consente di convalidare oltre un certo numero di CFU per abilitazione. Questo concetto poteva avere un qualche valore, seppur sballato in quanto già molti docenti avevano i 24 CFU presi in precedenza su alcune materie dei 30 CFU di abilitazione, l’anno passato, ma adesso, ripeto, per coloro che hanno già frequentato il primo corso di abilitazione, quale valore dovrebbe avere fare rifrequentare gli stessi corsi?

Purtroppo per l’ennesima volta chi mette mano a direttive (vedasi decreti) non vede al di là dell’anno in corso. …le visioni di lungo periodo le lasciamo ai greci e agli antichi romani!

Vincenzo Storace