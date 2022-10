Sondrio, peculato e pressioni per reclutamento attraverso Mad: arrestato dirigente dell’Usp

Un’inchiesta che andava avanti da mesi con perquisizioni nella sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale fino all’arresto questa mattina del dirigente Fabio Molinari. La notizia è riportata da ‘La Repubblica’. A firmare l’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, il procuratore della Repubblica di Sondrio Piero Basilone. Secondo il Gip infatti esistevano gravi indizi di colpevolezza con possibilità di reiterazione del reato.

L’inchiesta si è occupata della presunta distrazione di fondi pubblici per scopi non scolastici, ma anche della pressione sui presidi della Valtellina per il reclutamento attraverso la procedura di messa a disposizione (Mad) di giovane personale docente che, in cambio, versava parte dello stipendio sul conto corrente di un’associazione culturale collegata a Molinari.

Per quanto riguarda l’accusa di peculato, ci sarebbero alcune irregolarità di spesa con la non corretta indicazione di acquisti connotati da altre finalità e dell’utilizzo di fondi destinati ad attività didattica e progetti. Le indagini, che vanno avanti da gennaio, proseguiranno con nuovi testimoni e documenti da acquisire.