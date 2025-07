Sos Dirigenti Scolastici, la rubrica al servizio dei ds: come migliorare il servizio? – RISPONDI AL QUESTIONARIO

La professione del dirigente scolastico è riconosciuta come sempre più complessa e impegnativa, sia fisicamente che emotivamente. Coloro che assumono tale incarico, in particolare se si trovano in nuovi contesti o regioni, affrontano quotidianamente una gravosa mole di lavoro, decisioni non facili e la necessità di essere costantemente aperti e disponibili.

Oltre alla gestione dell’istituzione scolastica e al coordinamento del personale, i dirigenti scolastici detengono responsabilità specifiche in materia di sicurezza, qualità dell’offerta formativa e risultati. Sono altresì chiamati a operare nella prospettiva del miglioramento continuo, con la necessità di rendicontare con dati concreti. Tale ruolo comporta un tempo limitato per approfondire la normativa in continuo mutamento, caratterizzata da un susseguirsi di decreti, leggi e ordinanze che assorbono una parte significativa delle ore lavorative.

Il questionario della Tecnica della Scuola

Per questo La Tecnica della Scuola ha lanciato sei mesi fa “SOS Dirigenti Scolastici”, una rubrica dedicata a fornire un supporto rapido e concreto ai dirigenti scolastici. L’iniziativa è stata pensata per rispondere velocemente ai dubbi e ai problemi quotidiani. La rubrica è strutturata per rendere immediatamente visibili il focus del problema e le relative risposte.

Dopo sei mesi di operatività della rubrica “SOS Dirigenti Scolastici”, proponiamo ai nostri lettori un questionario intitolato “SOS Dirigenti Scolastici – Costruiamo insieme un servizio migliore!”. L’obiettivo è raccogliere l’opinione del personale scolastico, inclusi dirigenti e collaboratori, al fine di migliorare il servizio attuale e progettare nuovi strumenti utili al loro ruolo. Il questionario esplora diversi aspetti, tra cui gli elementi più apprezzati della rubrica, come la chiarezza espositiva o i riferimenti normativi, la frequenza ideale di pubblicazione dei contenuti, e le tematiche che si desidererebbe fossero maggiormente approfondite.

Il questionario richiede inoltre indicazioni su potenziali nuovi strumenti o servizi, quali consulenze, webinar, dossier tematici o banche dati normative.

Cosa ci sarà nel questionario?

Ecco com’è strutturato il questionario:

Qual è il tuo ruolo all’interno della scuola?

Dirigente scolastico

Collaboratore del dirigente

DSGA

Docente referente

Altro (specificare): __ In quale tipo di istituto lavori attualmente?

Istituto Comprensivo

Liceo

Istituto Tecnico/Professionale

CPIA

Altro (specificare): __ Segui la nostra rubrica “SOS Dirigente scolastico”?

Sì

No

Non ancora Quali aspetti apprezzi maggiormente?

Chiarezza espositiva

Modelli e risorse

Riferimenti normativi

Selezione dei temi rilevanti

Aderenza alle esigenze gestionali

Altro (specifica): __

Qual è la frequenza ideale con cui ti piacerebbe ricevere i contenuti della rubrica?

Una volta a settimana

Ogni 15 giorni

Una volta al mese Quali tematiche vorresti che fossero maggiormente approfondite nei prossimi numeri? (puoi

selezionare più di una scelta)

Gestione 0-6 anni, primo ciclo

Gestione istituzioni licei

Gestione istituzioni istruzione tecnica e professionale

Contenzioso con studenti, famiglie

Gestione contenzioso personale interno

Gestione PTOF, curricolo, RAV e PdM

Valutazione alunni, esami

Gestione ed analisi Prove Invalsi

Valutazione esami di Stato

Gestione Integrazione e inclusione

Procedure di Innovazione e didattica digitale

Sicurezza, privacy, trasparenza amministrativa

Altro (scrivi): ___ Ti piacerebbe che la rubrica si arricchisse di altri strumenti o servizi? (puoi selezionare più di una scelta)

Consulenza

Supporto nella risoluzione di casi

Webinar o incontri di confronto

Dossier tematici di approfondimento

Banca dati normativa

Newsletter tematiche

Video tutorial

Mini-guide operative scaricabili

Modelli modificabili in Word/Excel

Alert normativi via email o Telegram

Consigli di lettura, sitografia e risorse

Altro (scrivi): ___