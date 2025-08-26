Sospensione del giudizio, a fine agosto o, in alcuni casi i primi di settembre, si fanno esami e scrutini del debito

Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, è utile ricordare che lo scrutinio finale di giugno prevede, oltre l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, anche la sospensione del giudizio per l’insufficienza riportata in una, due o massimo tre discipline scolastiche. Gli studenti che a giugno hanno qualche insufficienza, per colmare il debito scolastico e per superare l’ostacolo della sospensione del giudizio, dovranno sostenere degli esami sulle discipline in cui non hanno riportato una valutazione sufficiente. Dopo tali esami, che di norma si svolgono nei giorni di fine agosto, i consigli di classe faranno gli scrutini finali.

Sospensione del giudizio

Bisogna ricordare che, a rigore di normativa vigente, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 80 /2007 si stabilisce che nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale da non comportare un immediato giudizio di promozione, il consiglio di classe proceda al rinvio della formulazione del giudizio finale, ovvero alla sospensione del giudizio.

Esami entro il 31 agosto o i primi di settembre

L’art. 6 del D.M. n.80/2007 spiega che il giudizio finale interverrà, a cura dello stesso consiglio di classe, a conclusione degli interventi didattici proposti obbligatoriamente dalla scuola, dopo esami di verifica scritti ed orali e di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Disagio per molti docenti

Lo svolgimento degli esami di riparazione del debito scolastico e degli scrutini finali della sessione agostana, crea un evidente disagio a tanti docenti. Per l’espletamento di tali scrutini si rende necessario il rientro anticipato dalle ferie estive dei docenti, che, già verso la fine del mese di agosto, dovranno fare rientro perché convocati per l’espletamento di esami della sospensione del giudizio e relativi scrutini. In alcune scuole, proprio per evitare il suddetto disagio, il dirigente scolastico, fissa questi esami e questi scrutini, nei primi giorni di settembre.