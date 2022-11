Sospensione di una docente e annullamento del Giudice del Lavoro: la precisazione della dirigente scolastica

In merito all’articolo relativo all’annullamento da parte del Giudice del Lavoro di Catania della sospensione di una docente imposta da una dirigente scolastica, riceviamo e pubblichiamo la risposta della dirigente scolastica del Liceo Ginnasio Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania Elisa Colella:

“a chiarimento dell’articolo apparso su codesta Rivista in data 25/11/2022, al fine di fornire una corretta e completa ricostruzione della vicenda processuale, si precisa che il Giudice del lavoro di Catania non ha esaminato nel merito le questioni connesse all’interpretazione dell’art. 15 del CCNL di comparto alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 228/2012, essendosi limitato all’individuazione dell’organo amministrativo competente all’irrogazione della sanzione.

Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia come non sussistessero indicazioni giurisprudenziali univoche al momento della commissione dei fatti contestati, in quanto solo nelle more del giudizio si è consolidato l’orientamento cui si è uniformato il Tribunale di Catania.

Tanto si doveva per completezza di informazione”.