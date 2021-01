SoSScuole: gestione dell’emergenza negli ambienti scolastici

Con SoSScuole è possibile gestire i casi di emergenza e di primo soccorso in più plessi, grazie alle funzionalità integrate nell’app che permettono di definire il luogo in cui si richiede l’SOS.

SoSScuole è un’app sviluppata e gestita dalla società Invisiblefarm e commercializzata da Ibea. Si tratta di uno strumento di supporto brevettato e sviluppato durante la fase del primo lockdown di marzo-aprile 2020, pensato per attivare in sicurezza e tempestivamente la procedura di primo soccorso nelle scuole.

La scuola è avviata sempre più verso la digitalizzazione e SoSScuole si presta ad essere un valido strumento che il Dirigente scolastico mette a disposizione ai propri dipendenti: sicurezza e semplicità della procedura, due punti focus del sistema che alleggeriscono la responsabilità del dirigente e del dipendente.

Grazie a SoSScuole, è possibile gestire i casi di emergenza in più plessi, in relazione alle molteplici funzionalità integrate all’interno dell’app che permettono di definire il luogo in cui si richiede l’SOS.

Qualsiasi locale, interno o esterno alla struttura principale, sarà infatti raggiungibile dalla squadra di emergenza, previa registrazione nell’area personale. Nell’app è disponibile una sezione in cui è possibile creare una propria lista di luoghi preferiti, riducendo così in modo notevole i tempi di azione. Creare liberamente ambienti tramite la console è un ottimo aiuto contro la continua evoluzione normativa imposta dall’emergenza sanitaria in atto.

Il Dirigente scolastico riceve l’SOS e rimane sempre informato in tempo reale, anche nel momento in cui l’emergenza avviene in un plesso differente e distaccato dalla sede principale. Il Dirigente riceve anche una e-mail con il report dettagliato della segnalazione, dal momento in cui l’addetto al primo soccorso clicca sul bottone dedicato.

La privacy del dipendente e dell’infortunato è garantita e la procedura renderà tutto ordinato e immediato: non viene utilizzato nessun sistema di tracciamento GPS sulla posizione e non viene richiesto alcun dato sensibile.

L’attivazione del servizio è una dimostrazione di attenzione che il Dirigente mostra nei confronti dei genitori. L’app SoSScuole presenta una funzione dedicata all’emergenza pandemica Covid-19, per attivare in modo ordinato il protocollo d’emergenza. La scuola può decidere, inoltre, di aggiungere uno o più plessi e di apporre modifiche al personale inserito in ogni fase dell’anno scolastico.

Scopri come funziona e come approfittare del codice promozionale sul sito www.sosscuole.it: ti offriamo la possibilità di provare il sistema per due mesi in modo gratuito e senza impegno.

