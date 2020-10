Sostegno, Azzolina: più assunzioni e più specializzati

“Nella Legge di bilancio 2021 c’è una grande attenzione per la scuola e, in particolare, per le studentesse e gli studenti più fragili: abbiamo stanziato 1,2 miliardi, a regime, per un piano pluriennale di assunzioni sul sostegno che consentirà di dare risposte a molte famiglie e ragazzi. Ma per poter assumere di più occorre avere anche più docenti specializzati“.

Lo scrive la Ministra Azzolina su Facebook, spiegando che insieme al Ministro dell’Università Gaetano Manfredi si sta lavorando per incentivare le università a garantire più specializzazioni sul sostegno.

“Si tratta di un Piano importante – conclude da Ministra – di cui la scuola sente il bisogno da tempo. Ho iniziato a lavorarci da quando sono diventata Ministra. Per farlo ho interloquito con le Associazioni che rappresentano le famiglie degli studenti con disabilità, costruendo con loro un percorso condiviso. Non è dunque qualcosa che facciamo da soli, ma insieme a loro. Dobbiamo recuperare un ritardo ventennale. Ma siamo in cammino“.