Sostegno Indire, a breve la comunicazione su recupero delle lezioni del 31 luglio per i triennalisti. Entro agosto avvio dei corsi anche per gli specializzati estero

A causa di un problema tecnico, le lezioni per i corsi Indire per il sostegno per i cd. triennalisti sono partite con un giorno di ritardo, il 1° agosto, anziché il 31 luglio, come da calendario didattico.

Indire triennalisti

Indire fa sapere che le modalità per il recupero delle lezioni calendarizzate al 31 luglio verranno comunicate nei prossimi giorni. Prossimamente sarà reso disponibile in piattaforma il cruscotto con la percentuale di frequenza individuale delle lezioni. Questa funzionalità sarà visibile nell’area riservata di ciascun candidato.

A livello generale, per ricevere assistenza nell’accesso alla piattaforma di formazione e per le aule didattiche, è necessario utilizzare l’indirizzo email [email protected].

Per informazioni di carattere amministrativo (tasse, ecc.), è possibile scrivere a [email protected].

Indire specializzati estero

I corsi non sono ancora partiti, ma Indire comunica che le attività didattiche avranno inizio entro il mese di agosto. Il calendario sarà reso disponibile nei prossimi giorni.