Sostegno Indire, alle ore 15 del 15 maggio chiude la piattaforma per le iscrizioni degli specializzati all’estero sovrannumerari

Indice Linee guida per lo svolgimento delle prove finali

Qualche giorno fa sono stati riaperti i termini per l’iscrizione ai percorsi di specializzazione Indire per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità destinati ai docenti sovrannumerari del TFA sostegno.

La riapertura dei termini riguarda i candidati in sovrannumero presso altri Atenei per i percorsi art. 7. Si tratta dei percorsi rivolti ai docenti che hanno conseguito all’estero un titolo di formazione sul sostegno e sono in attesa del riconoscimento in Italia.

La piattaforma resterà aperta per le nuove iscrizioni fino alle ore 15 di oggi, 15 maggio.

Linee guida per lo svolgimento delle prove finali

Per chi sta già frequentando, ricordiamo che sono state pubblicate le linee guida degli esami finali.

Requisiti di ammissione e struttura della prova

Per poter accedere alla sessione d’esame, i candidati devono aver completato con successo tutte le attività formative previste, inclusi insegnamenti, laboratori e il tirocinio (sia diretto che indiretto), oltre alle attività relative alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Il percorso formativo deve aver avuto una durata non inferiore ai quattro mesi.

L’esame consiste in un colloquio volto a valutare diversi pilastri formativi, con leggere differenze a seconda della tipologia di percorso (Art. 6 o Art. 7):

Per i percorsi ex Art. 7: il candidato dovrà presentare un elaborato di approfondimento teorico , una relazione sull’esperienza di tirocinio e un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale tramite l’uso delle TIC.

il candidato dovrà presentare un , una e un finalizzato alla didattica speciale tramite l’uso delle TIC. Per i percorsi ex Art. 6: il colloquio verterà sull’elaborato teorico e su una relazione basata su un caso di studio, che integri le competenze teorico-pratiche acquisite nei laboratori e l’uso delle tecnologie digitali.

Regole tecniche per gli elaborati

L’elaborato teorico deve avere un’estensione compresa tra le 10 e le 15 pagine, con criteri di formattazione specifici: carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5 e margini definiti per garantire uniformità.

Per quanto riguarda il prodotto multimediale, questo deve configurarsi come una “microprogettazione inclusiva” realizzata attraverso applicativi software specifici incontrati durante il tirocinio.

La valutazione e la commissione

Il superamento dell’esame richiede un punteggio minimo di 18/30. Tuttavia, il voto finale che comparirà sul titolo di specializzazione sarà il risultato della somma tra il punteggio dell’esame e la media aritmetica delle valutazioni ottenute durante l’intero percorso formativo (insegnamenti, laboratori e tirocinio).

A giudicare i candidati sarà una commissione composta dal Direttore del corso, due docenti del percorso, un esperto di integrazione dei disabili e un dirigente tecnico o scolastico designato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Note organizzative

In attesa dei calendari ufficiali, l’INDIRE chiarisce che durante lo svolgimento delle sedute d’esame vige il divieto assoluto di effettuare riprese filmate o fotografie. Ulteriori dettagli amministrativi e le date delle sessioni saranno oggetto di successivi avvisi.