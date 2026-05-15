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15.05.2026

Formazione personale ATA, adesioni fino alle ore 15 del 15 maggio 2026 all’avviso PN 2021/2027

Lara La Gatta
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Indice
Obiettivo: rafforzare le competenze
Destinatari e scuole coinvolte
Attività formative
Risorse e finanziamenti
Scadenza

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare percorsi di formazione rivolti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nell’ambito del Programma “Scuola e competenze 2021-2027” sostenuto dal FSE+.

Il provvedimento è emanato in attuazione del decreto ministeriale n. 40 del 9 marzo 2026, che prevede uno stanziamento di euro 50.300.000, a valere sulle risorse del PN “Scuola e competenze” 2021-2027.

Obiettivo: rafforzare le competenze

L’iniziativa punta a valorizzare le competenze professionali degli ATA e migliorare la qualità del sistema scolastico. I progetti partiranno già dall’anno scolastico 2025-2026 e si concluderanno entro agosto 2027.

Destinatari e scuole coinvolte

Possono partecipare le scuole statali individuate come poli formativi dagli Uffici scolastici regionali. I percorsi sono rivolti al personale ATA, sia a tempo determinato sia indeterminato.

https://youtube.com/watch?v=YWu_0ODaaHI%3Ffeature%3Doembed

Attività formative

I corsi riguarderanno in particolare:

  • competenze digitali
  • ambito amministrativo e gestionale
  • competenze tecnico-operative
  • capacità relazionali e organizzative

I moduli, da 30 o 60 ore, saranno gestiti da esperti e tutor.

Risorse e finanziamenti

I progetti sono finanziati con costi standard:

  • fino a 70 €/ora per esperti
  • fino a 30 €/ora per tutor
  • quota per gestione e spese organizzative
  • contributi aggiuntivi, come la mensa

Scadenza

Le candidature devono essere presentate entro le ore 15:00 del 15 maggio 2026 tramite la piattaforma SIF2127.

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