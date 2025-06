Sostegno Indire, ecco il bando per gli abilitati all’estero: domande entro l’8 luglio 2025

INDIRE ha indetto un avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e che si trovano in attesa del riconoscimento in Italia.

Il riferimento è l’articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025.

Destinatari

L’offerta formativa è indirizzata a coloro che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

aver superato , presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore ;

, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con ; aver superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Oltre al possesso di uno dei requisiti di cui ai punti precedenti i candidati dovranno presentare la rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale alla data del 1 giugno 2024 siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione da parte della amministrazione di un provvedimento espresso.

Il candidato dovrà dar prova dell’avvenuta rinuncia mediante comunicazione degli estremi della stessa in fase di iscrizione.

Il candidato potrà iscriversi al Percorso relativo allo stesso grado di istruzione in cui ha prestato servizio.

Per “anno scolastico” si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Costi

Il costo complessivo di iscrizione, frequenza e conferimento del titolo, per coloro che devono acquisire 48 ECTS, è pari ad Euro 1.516,00 (millecinquecentosedici/00).

Il costo complessivo di iscrizione, frequenza e conferimento del titolo, per coloro che devono acquisire 36 ECTS, è pari ad Euro 916,00 (novecentosedici/00).

Come presentare le domande

La domanda di partecipazione potrà essere presentata dalle ore 17.30 del giorno 25.06.2025 alle ore 17.00 del giorno 8.07.2025, attraverso la procedura telematica https://tfa.indire.it/

L’AVVISO