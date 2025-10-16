Sostegno INDIRE, indicazioni per la stesura della relazione finale e lo svolgimento dell’esame

INDIRE ha pubblicato le linee guida per lo svolgimento degli esami e la produzione degli elaborati del percorso sostegno per triennalisti e specializzati estero.

In data 11/10/2025 sempre INDIRE ha chiarito che la stesura della relazione finale e lo svolgimento dell’esame fanno riferimento a quanto indicato dal DM 75/2025 e dal DM 77/2025 (Art. 4, comma 1). Le linee guida sono da intendersi come ulteriore specificazione a quanto indicato in sintesi nei DM sopra citati.

I corsisti, pertanto, potranno optare per un elaborato che, a partire dai punti specificati nelle linee guida INDIRE, potrà essere unico oppure scisso in più sezioni.

Per il percorso relativo all’Art. 7 (48 CFU/ECTS), si specifica, inoltre, che l’elaborato finale dovrà contenere:

Date degli esami

Lo svolgimento degli esami intermedi dei percorsi su sostegno di cui all’art. 6 (triennalisti) e 7 (specializzati estero) del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 è previsto nel periodo compreso tra il 13 e il 20 dicembre 2025, al termine dei Corsi (insegnamenti, laboratori, tirocinio).

L’esame finale si svolgerà successivamente agli esami intermedi seguendo le modalità indicate dal DM 30/09/2011, dal 15 al 31 di dicembre.

Sedi

Entro la prima settimana di novembre sarà pubblicato un avviso ufficiale con indicazioni delle sedi presso le quali si terranno gli esami e l’elenco e la ripartizione dei corsisti nelle diverse sedi individuate sul territorio nazionale.

Prove intermedie

Per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle prove intermedie, saranno predisposti dei questionari a risposta multipla sulle tematiche affrontate durante le lezioni degli insegnamenti, dei laboratori, del tirocinio indiretto, delle TIC.

Esame finale

Per quanto riguarda l’esame finale, i corsisti saranno per tempo informati del giorno, dell’orario, delle sedi, dei Commissari individuati da INDIRE e da USR regionali attraverso ufficiale avviso pubblicato nel sito INDIRE.

All’esame finale è assegnato uno specifico punteggio in trentesimi. Il corso è superato con il conseguimento dei crediti formativi previsti per i diversi percorsi art. 6 e 7, da acquisire in non meno di quattro mesi, ed a seguito dell’esito positivo dell’esame finale.

Si può essere ammessi all’esame finale solo se sono state sostenute tutte le attività formative (insegnamenti, laboratori, tirocinio: tirocinio diretto, tirocinio indiretto, TIC), conseguendo così i relativi crediti formativi previsti dal percorso.

Oggetto dell’esame finale art. 7

L’esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

1. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;

2. una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;

3. Una relazione sul prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (T.I.C.) (48 CFU/ECTS)

Oggetto dell’esame finale art. 6

L’esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

1. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;

2. una relazione consistente nella riflessione su un caso di studio affrontato grazie alle acquisizioni teoriche e pratiche delle diverse tematiche dei singoli laboratori e in riferimento all’uso didattico delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (TIC)