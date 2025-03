Sostegno Indire, interviene Ianes: “I docenti devono bloccare i corsi e le università possono farli a costi dimezzati”

Sulla questione dei cosiddetti corsi Indire per la specializzazione sul sostegno interviene in queste ore Dario Ianes, con un suo messaggio video diffuso attraverso i social.

“Su questo tema – esordisce il professor Ianes, già docente di pedagogia speciale presso l’università di Bolzano – io avrei tre appelli da fare. Il primo lo rivolgo ai corsisti del TFA tradizionale: se siamo davvero indignati per questa scorciatoia/sanatoria bisogna bloccare i corsi; questo significa bloccare le lezioni in modo da mandare un segnale chiaro di contestazione, di opposizione a questo tipo di scorciatoie”.

“Ma rivolgo anche un appello alle università e ai colleghi universitari che hanno condotto, che conducono o che dirigono i costi: se davvero vogliamo contrastare questa deriva al ribasso, le università possono organizzare quiesti corsi abbreviati a metà prezzo, cioè a 650 euro invece dei 1500 massimi previsti dal decreto. In questo modo, con 50 corsisti, le università ci guadagnano ancora e questo sarebbe un segnale politico divergente”.

“C’è però un terzo appello più radicale, rivolto a tutte le persone di buona volontà che ritengono che il sistema del sostegno attuale vada assolutamente riformato, non con queste pezzette che si stanno mettendo per tentare di aggiustare le cose. Bisogna cioè organizzare gli Stati generali del sostegno promuovendo la partecipazione di tutte le componenti”



“In questa fase – conclude Ianes – è necessario che tutti si mettano a disposizione in spirito di assoluta collaborazione e di libertà intellettuale, con fondatezza scientifica. Per noi che vogliamo l’inclusione sopra ogni sopra ogni cosa perché ci crediamo profondamente, questo sistema del sostegno non va più bene. E noi questo sistema vogliamo totalmente riformarlo: questo è il tema vero, non certamente la questione dei 30, 40 o 48 CFU”.