Sostegno, Tfa e assunzioni 2023: le ultime novità – DIRETTA ore 16,00

Il decreto 44 del mese di aprile 2023, nel trattare le immissioni in ruolo dei docenti di sostegno inseriti nelle graduatorie GPS, ha introdotto delle modifiche al decreto 36 convertito nella legge 79 del 2022 in merito all’accesso senza prova preselettiva dei docenti con 3 anni di servizio nell’ultimo quinquennio anche senza abilitazione, secondo quanto aveva previsto il decreto 36.

Oltre ai docenti con tre anni di servizio, accedono senza sostenere la prova preselettiva gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/92 che:

• abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

• siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

• siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Gli stessi dovranno sostenere la prova scritta sugli argomenti previsti relativi alle competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado).

In attesa del decreto ufficiale da parte del ministero dell’Istruzione, che dovrebbe essere emanato entro il mese di luglio al fine di consentire entro il mese di settembre, alle università di predisporre i quesiti, far effettuare le prove preselettive e avviare il corso di specializzazione da concludere entro il 15 giugno del 2024.

Sul TFA VIII ciclo e sulle immissioni in ruolo dalle GPS, oggi alle 16,00 andrà in onda una nuova diretta della ‘Tecnica risponde live’ alla quale parteciperanno Manuela Pascarella, responsabile reclutamento Flc Cgil, Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, esperti di normativa scolastica.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE