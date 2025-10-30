Spedizione punitiva contro un maestro: “Hai picchiato un bimbo, la prossima volta passiamo ai fatti”, il video dell’influencer

Brutto episodio avvenuto oggi, 30 ottobre, a Torino. Come riporta Il Corriere della Sera, un gruppo di giovani “maranza” ha aggredito un maestro all’uscita da una scuola elementare. I ragazzi lo hanno accusato di aver alzato le mani su un bambino.

Giustizieri?

A organizzarla sarebbe stato un gruppo di “maranza” autoproclamatisi giustizieri, guidati da un influencer, che dopo l’aggressione ha alimentato la gogna mediatica pubblicando su Instagram un video con il volto del maestro e quello della bambina che, al momento dei fatti, teneva per mano.

Sotto il post – attualmente non visibile – nei giorni scorsi si sono accumulati centinaia di commenti: da chi applaudiva l’azione del gruppo a chi difendeva l’insegnante, denunciando l’ennesimo linciaggio mediatico. Il docente è stato seguito, circondato e minacciato. Nel video la didascalia che accompagna il filmato, pesantissima, recita: “Siamo andati a prendere il maestro che abusa dei bambini a scuola”.

Il docente, circondato da almeno tre uomini, appare smarrito, chiede spiegazioni e dice di non capire. Gli aggressori, come si vede nel video, insistono: “Ci è stato riferito che hai alzato le mani a un bambino”, indicato come un loro nipote. Poi l’avvertimento finale: “La prossima volta agiremo in altra maniera. Non saranno più parole, ma fatti. Quelli veri”. Dalla scuola arriva solo una conferma, senza ulteriori dichiarazioni: “Si tratta di un episodio increscioso, non vogliamo dire niente”.