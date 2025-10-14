Sticker con foto di docenti, è boom in una scuola e il dirigente diffonde circolare: “Vietati se offendono qualcuno”

Sticker con foto di docenti, è boom in una scuola e il...

La circolare di una scuola del torinese è molto originale: il dirigente scolastico, come riporta La Voce, ha cercato di regolare il fenomeno degli sticker che circolano nelle chat degli studenti, spesso raffiguranti immagini di docenti e compagni.

L’iniziativa nasce dopo la segnalazione di diversi episodi in cui immagini di insegnanti o alunni erano finite nelle chat scolastiche sotto forma di sticker personalizzati, spesso usati per scherzo ma talvolta con intento offensivo o derisorio.

Per ora non sono state adottate sanzioni disciplinari, ma la scuola avrebbe chiarito che, in caso di comportamenti reiterati o particolarmente gravi, potrà procedere con provvedimenti formali e, se necessario, coinvolgere le famiglie o le autorità competenti.

Il testo della circolare

Ecco cosa dice la circolare: “Negli ultimi tempi si è diffuso l’utilizzo di sticker e immagini personalizzate all’interno di applicazioni di messaggistica istantanea. Si tratta di strumenti che, se usati con creatività e spirito positivo, possono favorire la comunicazione e la condivisione. Tuttavia, è necessario richiamare l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali da tenere sempre presenti: