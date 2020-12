Stipendi scuola: dicembre, tempo di tredicesima

La tredicesima mensilità è accreditata in anticipo rispetto al 23 del mese.

Le date di accreditamento, salvo qualche ritardo, sono il 14, il 15 e il 16 dicembre, esse variano per i docenti in rapporto al grado di istruzione di appartenenza, per gli ATA invece indipendentemente dall’ordine e grado di scuola dove si presta servizio.

Le date previste sono:

Lunedì 14 per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Martedì 15 per tutto il personale ATA.

Mercoledì 16 per i docenti della scuola secondaria di secondo grado ivi compresi gli ITP, per i docenti della scuola secondaria di primo grado e per il personale educativo.

Precisiamo infine che la tredicesima è accreditata al personale della scuola con contratto a tempo indeterminato (ex ruolo) e con contratto a tempo determinato al 30 giugno su posto disponibile o al 31 agosto su posto disponibile e vacante.

Per quanto riguarda i supplenti che nel 2020 hanno prestato un servizio inferiore alla durata dell’anno scolastico o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima spettante è 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni.