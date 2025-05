Stop ai cellulari a scuola per under 14, nove Paesi dell’Ue hanno aderito alla proposta di Valditara

Stop ai cellulari a scuola per under 14, nove Paesi dell’Ue hanno...

Sono 9 su 26 i Paesi che hanno aderito alla proposta del ministro Valditara di eliminare gli smartphone a scuola, almeno fino all’età di 14 anni. Un’iniziativa lanciata dall’Italia e che ha trovato approvazione da parte di Austria, Francia, Ungheria, Slovacchia e Svezia. A questi si sono aggiunti altri quattro Paesi come Lituania, Cipro, Grecia e Belgio. Altri ancora dovrebbero aggiungersi nei prossimi giorni (ad esempio la Polonia).

Valditara a Bruxelles

“I dati sono drammatici e hanno un duplice impatto: sullo sviluppo psicoemotivo dei giovani” e sulla didattica, ha osservato il ministro. Sul primo fronte, l’uso degli smartphone porta a “difficoltà di concentrazione, nella memorizzazione e persino nello sviluppo della fantasia: c’è una crescita psicologica che viene in qualche modo danneggiata dall’uso del cellulare”, ha spiegato Valditara.

A fini didattici, invece, “quando abbiamo organizzato a Trieste il G7 Istruzione l’anno scorso abbiamo invitato anche l’Ocse che, nel suo intervento, ha dimostrato come vi sia un impatto negativo anche per materie che apparentemente dovrebbero essere meno sensibili, si è fatto l’esempio della matematica, poiché il cellulare indurrebbe alla distrazione e quindi ovviamente non garantirebbe quelle condizioni per eccellenti performance”.

“C’è poi il tema anche di come gestire le nuove tecnologie e l’utilizzo del cellulare”, ha aggiunto Valditara. “E’ evidente che la scuola può vietare di utilizzare il cellulare, però il cellulare è uno strumento che circola e purtroppo anche molte famiglie danno il cellulare a figli molto piccoli”, ha spiegato, ricordando anche “quanto la polizia postale italiana abbia più volte” richiamato a fare “attenzione perché dietro l’utilizzo del cellulare” da parte di bambini “possono nascondersi pericoli molto seri” come “pedopornografia” o “giochi violenti, sfide” che “possono portano addirittura rischio di vita”.

Serve quindi “un’educazione a un uso consapevole e corretto degli strumenti digitali e ai rischi a cui i social espongono i minori”, ha sottolineato il ministro.