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Docenti
11.07.2026

Stop motion a scuola: come creare prodotti multimediali in classe? Quali benefici?

Redazione
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Indice
Creatività, narrazione e competenze digitali in classe
Un’attività pratica che valorizza tutti gli studenti
Progettare nuove esperienze didattiche attraverso il digitale
Il corso

La scuola ha sempre più bisogno di strumenti capaci di coinvolgere gli studenti e trasformare l’apprendimento in un’esperienza attiva. Oggi tablet, smartphone e strumenti digitali possono andare oltre il semplice utilizzo tecnico: diventano occasioni per raccontare, creare e collaborare. Lo stop motion rappresenta una possibilità concreta per avvicinare i ragazzi alla narrazione e alla produzione di contenuti, mettendo in gioco competenze diverse.

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Creatività, narrazione e competenze digitali in classe

Realizzare una breve animazione significa progettare una storia, organizzarne le fasi e trasformare un’idea in un prodotto visivo. Attraverso lo stop motion gli studenti possono sperimentare il linguaggio delle immagini, lavorare sulla comunicazione e sviluppare capacità creative. Il docente può utilizzare questa tecnica per proporre attività interdisciplinari in cui italiano, arte, tecnologia e altre discipline dialogano tra loro.

Un’attività pratica che valorizza tutti gli studenti

Lo stop motion può essere realizzato con strumenti semplici e materiali facilmente reperibili, permettendo di portare la produzione multimediale nella quotidianità della classe. Il lavoro di gruppo favorisce collaborazione, confronto e partecipazione, offrendo anche agli alunni con stili di apprendimento differenti un modo alternativo per esprimersi. L’obiettivo non è solo creare un video, ma costruire un percorso in cui ogni fase diventa un’occasione di apprendimento.

Progettare nuove esperienze didattiche attraverso il digitale

Per integrare efficacemente queste attività nella scuola servono conoscenze operative e una progettazione consapevole. Conoscere strumenti, tecniche e modalità di lavoro permette ai docenti di utilizzare lo storytelling digitale non come semplice esercizio creativo, ma come una metodologia capace di sviluppare competenze digitali, narrative, collaborative e trasversali.

Il corso

Su questi argomenti il corso Stop motion e storytelling: applicazioni per la scuola del primo ciclo, a cura di Lucia Bombieri, in programma dal 14 luglio.

Storytelling

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