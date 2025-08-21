Stop smartphone a scuola, mentre gli istituti si adeguano c’è chi già raccoglie frutti: in Alabama gli alunni ora prendono appunti e fanno domande

Si espande in tutto il mondo il divieto di utilizzo a scuola di smartphone e telefoni cellulari, esteso in Italia anche alle superiori dando seguito alla nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024 e sopratutto alla Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025: mentre i nostri istituti si preparano infatti ad avviare l’anno decidendo le modalità di applicazione di questa novità, aggiornando i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, coinvolgendo gli organi collegiali nei primissimi giorni di settembre, c’è chi vieta i cellulari nelle scuole e chi tra gli addetti ai lavori definisce il cambiamento addirittura “magico”.

Parliamo dell’Alabama, dove l’anno scolastico 2025-2026 nello stato è iniziato con una nuova legge che bandisce i telefoni dalle classi, e secondo un professore di storia di Tuscaloosa, Jonathan Buchwalter, gli studenti hanno “ripreso a prendere appunti, chiedere aiuto e parlare”.

“È magico”, ha raccontato in un video diventato virale su TikTok con quasi 2 milioni di visualizzazioni.

“Mi strappo i capelli da circa otto anni. E c’era una soluzione così facile per tutto questo tempo?”, si è chiesto Buchwalter nel video.

L’Ansa ricorda che trentatré stati Usa hanno promulgato leggi sull’uso dei cellulari, nel contesto di una crescente spinta a limitare l’accesso degli studenti agli smartphone in classe, principalmente a causa di problemi di salute mentale e preoccupazioni relative all’attenzione e, di conseguenza, all’apprendimento anche di alunni che fanno parte di famiglie meno fortunate.