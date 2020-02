Storie di alternanza, candidature per il Premio delle Camere di Commercio entro il 20 aprile

Storie di alternanza, candidature per il Premio delle Camere di Commercio entro...

Il 28 novembre scorso si è tenuta la cerimonia nazionale di premiazione del premio “Storie di alternanza”, a conclusione della prima Sessione, relativa al II semestre 2019, della 3^ Edizione del Premio, che ha visto la partecipazione di quasi 3.000 studenti, più di 170 scuole e oltre 200 progetti inviati.

Come nella Sessione precedente, in questa I Sessione 2020 sono previste 2 categorie di concorso (Licei e Istituti tecnici e professionali) per premiare i percorsi realizzati a partire dall’anno scolastico 2018/2019.

Sono previsti premi nazionali (per € 10.000 complessivi) e territoriali (al momento sono stati messi in palio € 145.000 dalle diverse Camere di commercio per la nuova sessione), oltre all’istituzione di una o più menzioni speciali.

Le candidature delvono essere presentate entro il 20 aprile 2020.

La premiazione nazionale si svolgerà a Roma, presso la sede di UNIONCAMERE, nel mese di maggio 2020.