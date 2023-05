Storie di alternanza, torna il Premio delle Camere di Commercio: iscrizioni entro il 13 ottobre

Torna anche quest’anno “Storie di alternanza”, il Premio delle Camere di commercio italiane, arrivato alla sua VI edizione, con l’obiettivo di valorizzare non solo le esperienze di qualità realizzate in PCTO, tirocinio curriculare o apprendistato, ma anche le competenze acquisite in tutti questi contesti formativi.

Questa edizione prevede 4 categorie in gara:

Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO, apprendistato di 1° livello, alternanza rafforzata; Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello; Licei – per percorsi PCTO; Progetti di educazione finanziaria e all’imprenditorialità. Possono partecipare Licei, Istituti tecnici e Professionali, Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) con progetti di alternanza (PCTO/tirocinio curriculare) che creino valore, opportunità e idee per sé e per gli altri, che può essere sociale, culturale o finanziario.

Il Premio prevede due livelli di partecipazione:

il primo territoriale gestito direttamente dalle Camere di commercio aderenti all’iniziativa (ovvero da Unioncamere per le Camere di commercio non aderenti);

il secondo nazionale, gestito da Unioncamere a cui accedono le scuole e gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) vincitori nella fase territoriale. L’ammontare complessivo dei premi nazionali è pari a € 20.000,00 e territoriali secondo quanto stabilito dalle singole Camere di commercio.

I termini di iscrizione sono già aperti e si chiuderanno alle ore 17,00 del 13 ottobre 2023 e avverranno come di consueto tramite il portale www.storiedialternanza.it, dove sarà consultabile anche il Regolamento e la relativa modulistica.

La premiazione nazionale dei vincitori avverrà nel mese di novembre 2023.