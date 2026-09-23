Registrati
Diretta video

Primo piano | Le notizie principali

guarda
Attualità
23.09.2026

Stranieri, Valditara presenta decreto: “Nessuno scontro col Quirinale”, 14 milioni per corsi di lingua per chi non potrà essere “distribuito”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il decreto e i criteri annunciati
La replica alle accuse di strumentalizzazione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara continua a parlare di studenti stranieri: oggi, 23 settembre, ha annunciato, nel corso della conferenza stampa di presentazione del pacchetto di norme della Lega, che la nuova regola sul tetto agli studenti stranieri per classe sarà introdotta con un decreto legge, forse presentato già domani, 24 settembre, in Consiglio dei Ministri.

Ecco cosa ha detto all’Ansa: “Riguarderà da quest’anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro, non disarticoliamo le classi”.

Valditara ha anche chiarito che “non c’è nessuno scontro del Quirinale” dopo le parole della premier Giorgia Meloni sulle circolari firmate da Mattarella quando era ministro. “La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica ad Amatrice, va nella direzione dell’integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente alla nostra lingua possano non essere ghettizzati”, ha detto il ministro.

“Noi strutturiamo l’intervento con la legge. Diamo dei poteri agli uffici scolastici provinciali per la distribuzione nelle scuole di vicinato e diamo anche la possibilità con un finanziamento di oltre 14 milioni, laddove non sia possibile distribuire questi ragazzi, di un potenziamento personalizzato dei ragazzi della lingua italiana di questi ragazzi”. 

Il decreto e i criteri annunciati

“Sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito” ha dichiarato Valditara, come riportato da Repubblica, precisando che la norma “riguarderà da quest’anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro, non disarticoliamo le classi”. Il ministro ha poi ribadito la natura della misura: “Il criterio è puramente linguistico. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire”, sottolineando la centralità della lingua come strumento di integrazione e l’obiettivo di evitare, con le sue parole, “le condizioni Alabama anni ’50 con classi ghetto”.

Leggi anche: Meloni tira per la giacca Mattarella: nel 1989/90 da ministro dell’Istruzione redigeva circolari sul tetto di alunni stranieri. Ma in quegli anni gli iscritti non italiani erano lo 0,2%, oggi l’11,6%

La replica alle accuse di strumentalizzazione

Valditara ha respinto le critiche ricevute sul provvedimento: “Su questa vicenda si è fatta tanta strumentalizzazione, sono state usate parole improprie che in un paese civile avrei voluto non sentire come razzismo e suprematismo. Sono state strumentalizzate le parole di Mattarella e Zuppi. Anche noi vogliamo integrazione e ho sentito dire ‘no alle classi ghetto’. Mattarella ha detto una cosa che anche noi diciamo con questo provvedimento”. Ha infine respinto gli accostamenti con le posizioni del generale Vannacci: “Non inseguiamo Vannacci, semmai è lui che insegue noi”.

Alunni stranieri in classe, il tetto del 30% è una soluzione per garantire la corretta integrazione a scuola? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Alunni stranieriGiuseppe Valditara

Quando si riscopre il razzismo

La scuola deve unire, non escludere

Studenti stranieri, come evitare isolamento e disagio? Il progetto “Tuttomondo” di Roma Capitale, bando online entro il 7 ottobre

Da alunno che non parlava italiano a docente alle medie, la storia di Diouf: “I bambini ci mettono poco a imparare la lingua”

Valditara: “Tetto agli stranieri a scuola sarà decreto legge”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docente in Lombardia e titolare di una ditta che gestiva un resort di lusso in Sicilia: dovrà restituire 270mila euro

Redazione

Discrezionalità del dirigente=favoritismi

I lettori ci scrivono

Edilizia, disagio giovanile e azioni di contrasto alla dispersione scolastica: l’incontro con i dirigenti palermitani

Redazione

Quando si riscopre il razzismo

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata